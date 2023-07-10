В массовой драке в Сыктывкаре мужчина ударил девушку по лицу так, что она отлетела

В Сыктывкаре произошла массовая драка между мужчинами. Во время потасовки один из парней ударил по голове девушку. Инцидент попал на видео. Подробности происшествия рассказали “Про Городу” в пресс-службе МВД по Коми.

Инцидент случился 6 июля 2023 года во дворе между домами Клары Цеткин, 12 и Громова, 51 в районе 2-3 часов ночи. На видео видно, что сперва на место подъехала черная машина и из нее вышли два человека, затем к ним подошли еще двое горожан и между ними завязалась драка. Чуть позднее к месту событий подошли еще несколько сыктывкарцев.

Мужчина, который был за рулем черной машины, ударил в лицо парня в светлой кофте и белых джинсах, а затем накинулся на его приятеля. Буйного сыктывкарца пытались успокоить несколько человек. Одна из девушек начала снимать происходящее и агрессивный горожанин выбил из ее рук телефон, а затем ударил горожанку по голове кулаком с такой силой, что та упала на асфальт. После этого девушка еще какое-то время лежала на дороге, а когда встала — шаталась и корчилась от боли.

Как сообщили в МВД по Коми, из-за криков и шума жилец одного из многоквартирных домов обратился в полицию. Когда правоохранительные органы приехали на место происшествия, драка уже закончилась.