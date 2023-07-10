В Сыктывкаре адвоката осудили за подкуп
- 15:15 10 июля
- 12+
- Служба новостей
В столице Коми осудили конкурсного управляющего и адвоката. Их обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
По данным следствия, в августе-октябре 2021 года в распоряжении конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью, признанного банкротом, оказалась значительная сумма денежных средств, возвращенных в конкурсную массу по решению суда, которыми конкурсный управляющий могла распоряжаться в интересах кредиторов общества. Этим обстоятельством она и сожительствующий с ней адвокат решили воспользоваться.
Выполняя функции посредника, адвокат предложил основному кредитору организации передать конкурсному управляющему денежные средства в размере 4,2 миллионов рублей за беспрепятственный перевод значительной суммы причитающейся кредитору задолженности. Кредитор согласился и в подтверждение намерений перечислил в качестве коммерческого подкупа 100 тысяч рублей, остальную сумму пообещал передать наличными.
Гориновой назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в конкурсных производствах в качестве арбитражного управляющего сроком на 2 года. Наказание в виде штрафа смягчено до 250 тысяч рублей.
Московцев признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься профессиональной адвокатской деятельностью сроком на 2 года. Наказание в виде штрафа смягчено до 150 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
...