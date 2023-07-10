В Сыктывкаре адвоката осудили за подкуп

В столице Коми осудили конкурсного управляющего и адвоката. Их обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

По данным следствия, в августе-октябре 2021 года в распоряжении конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью, признанного банкротом, оказалась значительная сумма денежных средств, возвращенных в конкурсную массу по решению суда, которыми конкурсный управляющий могла распоряжаться в интересах кредиторов общества. Этим обстоятельством она и сожительствующий с ней адвокат решили воспользоваться.