Сыктывкарец стал креативным директором журнала "VOGUE Чехословакия"

Сыктывкарец Александр Беляев стал креативным директором в известном модном журнале Vogue Czechoslovakia — объединенное издание Vogue для Чехии и Словакии. По словам знакомых мужчины, он переехал за границу около 10 лет назад. За это время он работал на неделях моды в Европе, получил номинацию "Фотограф года" и другое.

Как рассказали одногруппники сыктывкарца, Александр Беляев учился в СГУ имени Питирима Сорокина на факультете управления. Вуз он закончил в 2013 году.

На своей страничке во "ВКонтакте" Александр в 2018 году написал, что ему потребовалось четыре года, чтобы переехать в другую страну, выучить чужой язык. По словам мужчины, он стал первым и самым молодым иностранцем, номинированным на премию "Фотограф года" за вклад в искусство другой страны.

7 июля 2023 года мужчина написал в запрещенной в России социальной сети, что стал креативным и визуальным директором Vogue Czechoslovakia.

Вот, что издание написало про сыктывкарца: