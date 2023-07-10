Деньги хлынут потоком: Тамара Глоба назвала знак, который выбьет джекпот осенью
- 14:00 10 июля
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- Служба новостей
Известный российский астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которого ждет значительное финансовое пополнение осенью 2023 года. Об этом сообщает Teleprogramma.
Речь идет о Тельцах.
"Тельцы - короли везения осени. Деньги пойдут, если удастся реализовать важные проекты. А удача будет на их стороне", - заявила она.
Астролог подчеркнула, что для представителей этого созвездия настанет удачное время во всех аспектах. Они заработают столько денег, что хватит на долгие годы.
Напомним, ранее Тамара Глоба рассказала, что в июле многих ожидают значительные изменения в жизни, как сообщает российский астролог Тамара Глоба. Этот месяц тесно связан с знаком Рака, и для многих людей он может принести переезд. Некоторые решат покинуть свою родину в поисках лучшей жизни.
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