Деньги хлынут потоком: Тамара Глоба назвала знак, который выбьет джекпот осенью

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которого ждет значительное финансовое пополнение осенью 2023 года. Об этом сообщает Teleprogramma. Речь идет о Тельцах. "Тельцы - короли везения осени. Деньги пойдут, если удастся реализовать важные проекты. А удача будет на их стороне", - заявила она.

Астролог подчеркнула, что для представителей этого созвездия настанет удачное время во всех аспектах. Они заработают столько денег, что хватит на долгие годы.