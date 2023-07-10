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Деньги хлынут потоком: Тамара Глоба назвала знак, который выбьет джекпот осенью

Деньги хлынут потоком: Тамара Глоба назвала знак, который выбьет джекпот осеньюФото из архива "Pro Города"

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которого ждет значительное финансовое пополнение осенью 2023 года. Об этом сообщает Teleprogramma.

Речь идет о Тельцах.

"Тельцы - короли везения осени. Деньги пойдут, если удастся реализовать важные проекты. А удача будет на их стороне", - заявила она.

Астролог подчеркнула, что для представителей этого созвездия настанет удачное время во всех аспектах. Они заработают столько денег, что хватит на долгие годы.

Напомним, ранее Тамара Глоба рассказала, что в июле многих ожидают значительные изменения в жизни, как сообщает российский астролог Тамара Глоба. Этот месяц тесно связан с знаком Рака, и для многих людей он может принести переезд. Некоторые решат покинуть свою родину в поисках лучшей жизни.

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