На страже растений в сыктывкарском питомнике появился кот-ученый

"Коми гор" рассказал о новом внештатном сотруднике экспериментального питомника института агробиотехнологий Коми научного центра. Им стал соседский кот, который самовольно поселился на территории, но оказался неожиданно полезен.

Судя по ошейнику, кот домашний, но почему-то его привлекла наука, и он стал проводить много времени в питомнике. Сотрудники шутят, что в обязанности котика входит громкое мурчание, ловля мышей и охрана растений. Иногда кот любит пошалить и требует угощения в виде колбасы. А если он его не получит, то начинает бегать по столу. Еще пушистый сотрудник обожает яйца птиц, которые постоянно с ним конфликтуют.