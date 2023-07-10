На страже растений в сыктывкарском питомнике появился кот-ученый
- 12:00 10 июля
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"Коми гор" рассказал о новом внештатном сотруднике экспериментального питомника института агробиотехнологий Коми научного центра. Им стал соседский кот, который самовольно поселился на территории, но оказался неожиданно полезен.
Судя по ошейнику, кот домашний, но почему-то его привлекла наука, и он стал проводить много времени в питомнике. Сотрудники шутят, что в обязанности котика входит громкое мурчание, ловля мышей и охрана растений. Иногда кот любит пошалить и требует угощения в виде колбасы. А если он его не получит, то начинает бегать по столу. Еще пушистый сотрудник обожает яйца птиц, которые постоянно с ним конфликтуют.
"Как зовут, мы не знаем. Он, наверное, местный, живет тут недалеко в доме. Любит кушать яйца птиц. Мы видели, как сорока отгоняла от своего гнезда этого котика", — рассказала телеканалу Елена Попова, научный сотрудник экспериментального питомника института агробиотехнологий КНЦ.
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