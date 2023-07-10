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Афиша на неделю: концерты, выставки, кино и мастер-классы в Сыктывкаре

Афиша на неделю: концерты, выставки, кино и мастер-классы в СыктывкареФото из архива "Школы керамики Анны Роговой"

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 10 по 16 июля.

Музыкальные мероприятия

Концерт WINAMP и “Астрид Линдгрен”

  • 14 июля
  • Время: 22:30
  • Адрес: Клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт Александра Добрынина и группы “Турбомода” 

  • 15 июля
  • Время: 17:30
  • Адрес: село Выльгорт, Юбилейная площадь
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер-классы

Мастер-класс “Сосновая шишка”

  • 15 июля
  • Время: 12:00
  • Адрес: Галерея “Пейзажи севера”, улица Коммунистическая, 34
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Сказочная керамика”

  • 10 июля
  • Время: 18:00
  • Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
  • Вход: — 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+
  • 15 июля
  • Время: 10:30
  • Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
  • Вход: — 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+
  • 16 июля
  • Время: 16:00
  • Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
  • Вход: — 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка “Преломление повседневности 8212”

  • 10-16 июля
  • Время: 10:00-19:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица  Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка “Такое разное дерево”

  • 10-14 июля 
  • Время: 9:00-17:00
  • Адрес: Центр народного творчества ГАУ РК ”ЦНТ и ПК”, улица Советская, 28
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Фотовыставка “По следам Райды”

  • 10-14 июля 
  • Время: 9:00-17:00
  • Адрес: Центр Коми культуры, улица Бабушкина, 31
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Спортивные мероприятия

Соревнования по волейболу среди дворовых команд

  • 10 июля 
  • Время: 18:00
  • Адрес: Стадион “Давпон”, улица Морозова, 195
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Другие мероприятия

День Сыктывдинского района

  • 10 июля 
  • Время: 12:00
  • Адрес: село Выльгорт, Юбилейная площадь
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Беседа о кино.“Мир как иллюзия. Космос кино. Симулякр. Матрица”

  • 14 июля
  • Время: 18:30
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 16+

Клуб разговорного английского языка

  • 11 июля
  • Время 18:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Эколого-просветительский марафон "Каникулы в Арктике" 

14-16 июля
Время 11:00
Адрес: Площадка перед зданием администрации МО ГО "Сыктывкар"
Вход — свободный
Возрастное ограничение: 6+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, “Астрал. Женщина в черном”, “Гипнотик”, “Пантафа — пожирательница душ”, “Дыхание”, “Восставшая из ада”, “Форсаж 10”, “Сокровища Тома Сойера”, “Больше, чем люди”, “Проклятие. Дом с прислугой 2”, “Мальдивы подождут”, “Сквозь время”, “Русалочка”, “Мулан. Рождение легенды”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, ”Зверогонщики”, “Приключения рыбок: Корабль сокровищ”, “Чарли и фантастическая четверка”,”Турбозавры. Привет, Сирена!”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.

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