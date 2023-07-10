Афиша на неделю: концерты, выставки, кино и мастер-классы в Сыктывкаре
- 12:15 10 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 10 по 16 июля.
Музыкальные мероприятия
Концерт WINAMP и “Астрид Линдгрен”
- 14 июля
- Время: 22:30
- Адрес: Клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт Александра Добрынина и группы “Турбомода”
- 15 июля
- Время: 17:30
- Адрес: село Выльгорт, Юбилейная площадь
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер-классы
Мастер-класс “Сосновая шишка”
- 15 июля
- Время: 12:00
- Адрес: Галерея “Пейзажи севера”, улица Коммунистическая, 34
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Сказочная керамика”
- 10 июля
- Время: 18:00
- Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
- Вход: — 600 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
- 15 июля
- Время: 10:30
- Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
- Вход: — 600 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
- 16 июля
- Время: 16:00
- Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
- Вход: — 600 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка “Преломление повседневности 8212”
- 10-16 июля
- Время: 10:00-19:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка “Такое разное дерево”
- 10-14 июля
- Время: 9:00-17:00
- Адрес: Центр народного творчества ГАУ РК ”ЦНТ и ПК”, улица Советская, 28
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Фотовыставка “По следам Райды”
- 10-14 июля
- Время: 9:00-17:00
- Адрес: Центр Коми культуры, улица Бабушкина, 31
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Спортивные мероприятия
Соревнования по волейболу среди дворовых команд
- 10 июля
- Время: 18:00
- Адрес: Стадион “Давпон”, улица Морозова, 195
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Другие мероприятия
День Сыктывдинского района
- 10 июля
- Время: 12:00
- Адрес: село Выльгорт, Юбилейная площадь
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Беседа о кино.“Мир как иллюзия. Космос кино. Симулякр. Матрица”
- 14 июля
- Время: 18:30
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 16+
Клуб разговорного английского языка
- 11 июля
- Время 18:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Эколого-просветительский марафон "Каникулы в Арктике"
14-16 июля
Время 11:00
Адрес: Площадка перед зданием администрации МО ГО "Сыктывкар"
Вход — свободный
Возрастное ограничение: 6+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, “Астрал. Женщина в черном”, “Гипнотик”, “Пантафа — пожирательница душ”, “Дыхание”, “Восставшая из ада”, “Форсаж 10”, “Сокровища Тома Сойера”, “Больше, чем люди”, “Проклятие. Дом с прислугой 2”, “Мальдивы подождут”, “Сквозь время”, “Русалочка”, “Мулан. Рождение легенды”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, ”Зверогонщики”, “Приключения рыбок: Корабль сокровищ”, “Чарли и фантастическая четверка”,”Турбозавры. Привет, Сирена!”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.
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