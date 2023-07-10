Афиша на неделю: концерты, выставки, кино и мастер-классы в Сыктывкаре

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 10 по 16 июля.

Музыкальные мероприятия