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В Коми женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП

В Коми женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТПГИБДД по Коми / Фото с места аварии

9 июля в Ухте произошла авария. В ходе ДТП водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Это случилось около 9:05 Водитель 1990 года рождения за рулем Volkswagen Passat ехала по двору дома по улице Юбилейная, 24. Там она совершила наезд на пешехода, который находился впереди автомашины. В результате пешехода прижало к припаркованной автомашине Renault Logan. После этого дама на Volkswagen скрылась с места ДТП.

В аварии пострадал пешеход 1986 года рождения. У него ушиб бедра слева. Не госпитализирован.

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