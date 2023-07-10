В Коми женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП
- 09:00 10 июля
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- Служба новостей
ГИБДД по Коми / Фото с места аварии
9 июля в Ухте произошла авария. В ходе ДТП водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
Это случилось около 9:05 Водитель 1990 года рождения за рулем Volkswagen Passat ехала по двору дома по улице Юбилейная, 24. Там она совершила наезд на пешехода, который находился впереди автомашины. В результате пешехода прижало к припаркованной автомашине Renault Logan. После этого дама на Volkswagen скрылась с места ДТП.
В аварии пострадал пешеход 1986 года рождения. У него ушиб бедра слева. Не госпитализирован.
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