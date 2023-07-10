В Коми женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП

9 июля в Ухте произошла авария. В ходе ДТП водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Это случилось около 9:05 Водитель 1990 года рождения за рулем Volkswagen Passat ехала по двору дома по улице Юбилейная, 24. Там она совершила наезд на пешехода, который находился впереди автомашины. В результате пешехода прижало к припаркованной автомашине Renault Logan. После этого дама на Volkswagen скрылась с места ДТП.