Банк не смог взыскать с жителя Коми долг по кредиту

Банк не смог взыскать с жителя Коми долг и начисленные проценты по кредиту. Информация об этом появилась на официальном сайте судов Коми.



Как поясняется в релизе ведомства, один из банков Коми подал в суд на жителя Сысольского района. Истец утверждал, якобы мужчина задолжал организации 149 тысяч рублей. Ответчик в свою очередь заявил, что потерял кредитный договор, но предоставил выписки из банка с подтверждением платежей, свидетельствующих о частичном погашении задолженности. Однако выпиской невозможно подтвердить сам факт получения кредита, его сроки и размер ежемесячной суммы платежа. Поскольку сам истец также не смог предоставить кредитный договор, его заверенную копию или прочие доказательства выдачи кредита ответчику, суд отказал банку в удовлетворении его требований.



Напомним, ранее в Коми банк подал в суд на мертвеца. Инцидент случился в столице региона. Сыктывкарцу стали приходить письма из суда на имя его покойного брата с требованием заплатить долг по кредиту.