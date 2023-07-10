В Усинске женщина из ревности убила бывшего возлюбленного

В Усинске женщина из ревности зарезала бывшего возлюбленного. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



Как поясняется в официальном релизе, в декабре 2022 года в квартире одного из домов по улице Пионерской в Усинске компания горожан отдыхала, распивая спиртные напитки. В ходе беседы между 31-летней горожанкой и ее бывшим возлюбленным произошел конфликт на почве ревности. В пылу ссоры разъяренная женщина схватила нож и ударила потерпевшего в ногу. Лезвие пронзило мужчину насквозь. От потери крови и полученного ранения он скончался на месте.



Теперь обвиняемой грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статья 111 УК РФ). Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения.