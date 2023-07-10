Вегетарианская диета может снизить риск смерти и болезней сердца, выяснили ученые

Ученые из Национального института рака в Милане выяснили, что вегетарианская диета может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, смерти и ожирения. Исследование опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Диетологи провели всесторонний обзор высококачественных исследований, в которых изучались различные вегетарианские диеты (включая вегетарианство с потреблением рыбы, яиц или молока) и их влияние на здоровье и риски различных заболеваний.