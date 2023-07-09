Сыктывкарка отсудила у кардиодиспансера 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред

Жительница столицы Коми отсудила 100 тысяч рублей у кардиодиспансера. Горожанка посчитала, что ее ребенок получил хроническое заболевание по вине врачей.

Женщина подала в суд на кардиодиспансер и детскую поликлинику №3. Жительница Коми была уверена, что во время вакцинации против туберкулеза ее ребенок получил хроническое заболевание. Женщина хотела взыскать компенсацию за моральный вред с медучреждений, а также вернуть расходы за оплату услуг и авиабилеты в Санкт-Петербург, куда сыктывкарка летала с ребенком на лечение.