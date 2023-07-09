Сыктывкарка отсудила у кардиодиспансера 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред
- 13:30 9 июля
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- Инесса Богатая
Жительница столицы Коми отсудила 100 тысяч рублей у кардиодиспансера. Горожанка посчитала, что ее ребенок получил хроническое заболевание по вине врачей.
Женщина подала в суд на кардиодиспансер и детскую поликлинику №3. Жительница Коми была уверена, что во время вакцинации против туберкулеза ее ребенок получил хроническое заболевание. Женщина хотела взыскать компенсацию за моральный вред с медучреждений, а также вернуть расходы за оплату услуг и авиабилеты в Санкт-Петербург, куда сыктывкарка летала с ребенком на лечение.
После судмедэкспертизы нашли дефекты, которые были допущены во время оказания медицинской помощи. Также суд не нашел оснований, чтобы привлечь к ответственности детскую поликлинику.
В итоге, требования женщины были удовлетворены частично. Сыктывкарка получила 100 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный вред, кроме того, ее ребенку выплатили 50 тысяч рублей компенсации. Также горожанка получит 15 тысяч рублей в счет компенсации за расходы на адвоката.
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