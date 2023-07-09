Останутся без штанов и нарвутся на неприятности: Володина назвала главных неудачников дня

Астролог Василиса Володина озвучила подробный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на воскресенье, 9 июля. Овнам просто запрещено сегодня играть на бирже – проиграются в пух и прах. Тельцам ни в коем случае нельзя спорить с руководством. Близнецам нужно принимать решения не эмоциями, а разумом, иначе можно нарваться на серьезные неприятности. Раки смогут продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство над окружающими.

Львов накроет паранойя, но на на самом деле у них не так много врагов среди окружающих. Девам предстоит разгребать последствия действий своих близких. Весам кто-то пытается навредить. Чтобы установить личность недоброжелателя, нужно не показывать, что он достиг своей цели. Скорпион согнется под тяжестью проблем, но выстоит.