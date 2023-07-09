Указ подписан: всех у кого в квартирах есть счетчики ждет грустный сюрприз уже с 6 июля

Имеющим бытовые счетчики россиянам рассказали о новом, уже действующем правиле. Прецедент создан Верховным судом РФ, где и рассказали, что меняется для владельцев приборов учета.

По словам юриста Ирины Сиваковой, в ВС обратился мужчина, который пожаловался на действия своей УК.