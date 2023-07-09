Указ подписан: всех у кого в квартирах есть счетчики ждет грустный сюрприз уже с 6 июля
- 17:30 9 июля
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- Служба новостей
Имеющим бытовые счетчики россиянам рассказали о новом, уже действующем правиле. Прецедент создан Верховным судом РФ, где и рассказали, что меняется для владельцев приборов учета.
По словам юриста Ирины Сиваковой, в ВС обратился мужчина, который пожаловался на действия своей УК.
Сотрудники УК провели поверку счетчика в его доме, но начислять плату за воду продолжили по нормативам, а это всегда значительно дороже.
Оказалось, что компания ожидала от мужчины документального акта поверки. Тогда собственник жилья пошел в суд и прошел все инстанции.
Верховный суд разобрался в истории и поставил точку: собственники не должны документально подтверждать факты поверки счетчиков потребления коммунальных услуг. Эти данные есть в единой системе учета коммунальщиков. Всем, кто попал в такую же ситуацию, нужно требовать от УК перерасчет.
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