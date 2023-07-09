Ни капли сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которое лучше не брать

Сливочное масло есть в каждом доме. Его любят взрослые и дети, используют как самостоятельный продукт и как ингредиент для приготовления различных блюд. Но все ли виды масла качественные?

В Роскачестве считают, что не все. И даже повторные проверки сливочного масла жирностью 82,5% показывают, что производители не торопятся исправить указанные экспертами нарушения.