Ни капли сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которое лучше не брать
- 15:40 9 июля
- 12+
- Служба новостей
Сливочное масло есть в каждом доме. Его любят взрослые и дети, используют как самостоятельный продукт и как ингредиент для приготовления различных блюд. Но все ли виды масла качественные?
В Роскачестве считают, что не все. И даже повторные проверки сливочного масла жирностью 82,5% показывают, что производители не торопятся исправить указанные экспертами нарушения.
Наиболее частым нарушением считается присутствие в сливочном масле не сливок, а растительных жиров. Обнаружение их по сути означает, что продукт нельзя именовать сливочным маслом, в нем есть пальмовое масло, фитостерины, и то, что вам продают под видом сливочного брикета - стопроцентный фальсификат.
В 6 довольно популярных в стране торговых брендах масла фитостерины нашли. В масле жирностью 72,5% "Солнечная долина", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика", "Волжаночка" и в масле 82,5% "Славянское"и "Вологодские традиции".
...