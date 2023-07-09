Запретить: пенсионеров доживших до 65 лет ждет сюрприз с 8 июля

Пенсионеров, достигших возраста 65+, ожидает большой сюрприз. Мошенники придумали для них новую схему развода на деньги, и теперь звонки им осуществляют не от имени детей, а от имени друзей или супругов пожилых людей.

Издание PRIMPRESS сообщает, что мошенники используют современные технологи и моделируют голоса при помощи нейросетей. Такой "нейрородственник" сообщит, что попал в беду и ему нужна помощь деньгами.