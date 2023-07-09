Запретить: пенсионеров доживших до 65 лет ждет сюрприз с 8 июля
- 08:30 9 июля
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- Служба новостей
Пенсионеров, достигших возраста 65+, ожидает большой сюрприз. Мошенники придумали для них новую схему развода на деньги, и теперь звонки им осуществляют не от имени детей, а от имени друзей или супругов пожилых людей.
Издание PRIMPRESS сообщает, что мошенники используют современные технологи и моделируют голоса при помощи нейросетей. Такой "нейрородственник" сообщит, что попал в беду и ему нужна помощь деньгами.
Голоса могут быть невероятно схожи с реальными, пожилому человеку будет почти невозможно их различить. А потому эксперты рекомендуют запретить пожилым родственникам переводить кому-то деньги, не созвонившись предварительно с тем человеком, который, как они думают, просит их о помощи.
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