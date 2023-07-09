Сыктывкарец призывал к насилию над полицейскими и врачами в социальных сетях

Сыктывкарец в социальных сетях призывал людей к насилию над сотрудниками правоохранительных органов и медиками. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Коми Республики.

Жителя столицы Коми признали виновным в размещении в социальных сетях экстремистских постов, которые призывают к ненависти к людям по профессиональному признаку.