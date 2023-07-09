Сыктывкарец призывал к насилию над полицейскими и врачами в социальных сетях
- 10:00 9 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Сыктывкарец в социальных сетях призывал людей к насилию над сотрудниками правоохранительных органов и медиками. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Коми Республики.
Жителя столицы Коми признали виновным в размещении в социальных сетях экстремистских постов, которые призывают к ненависти к людям по профессиональному признаку.
По предварительным данным, сыктывкарец призывал к насилию над полицейскими и врачами. Ранее он уже выкладывал подобные посты в интернете и был привлечен к административной ответственности. После этого наказания мужчина не остановился и продолжил свою экстремистскую деятельность. На него возбудили уголовное дело.
Жителя столицы Коми приговорили к двум с половиной годам принудительных работ, а также лишили права администрировать сайты сроком на два с половиной года. Обвиняемый не согласился с приговором и подал апелляцию. После этого суд смягчил наказание до двух лет и двух месяцев с удержанием 10% дохода в пользу государства. Также мужчине запрещено пользоваться интернетом два с половиной года.
...