Врач-сомнолог объяснил, почему не стоит спать на белом постельном белье

Никогда не думали, что постельное белье белого цвета может попасть в немилость у врачей. В конце концов, во всех больницах исключительно такое, как известно. Однако врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бурунов не советует спать на белом белье и, разумеется, обосновывает свою позицию с научной точки зрения, пишет портал Super.

"Лучше избегать белого постельного белья. Потому что, если в спальне не очень темно, от него отражается свет. Это создает дополнительную световую нагрузку — фотоны света попадают в глаза даже через закрытые веки и подавляют продукцию мелатонина", — говорит доктор.

По словам эксперта, выбор белья должен быть спокойных, пастельных тонов: бледно-оливковый, приглушенно-коричневый, серый. Также доктор Бузунов советует избегать кричащих оттенков и принтов: