В мире уничтожили все химическое оружие
- 08:30 8 июля
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- Служба новостей
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявил об уничтожении всех остававшихся в мире запасов химоружия. Информация следует из пресс-релиза, распространённого организацией.
"Последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами – участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным. <…> Это важнейший шаг на пути к выполнению её миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", — сказано в заявлении.
Ранее американский президент Джо Байден сообщил о ликвидации последних запасов химоружия США. До сегодняшнего дня Америка была единственной страной, обладающей химическим оружием. Россия досрочно завершила его уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.
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