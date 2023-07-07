Пенсию поднимут в два раза: когда ждать индексацию

Министерство труда РФ предложило повысить пенсии для неработающих пенсионеров два раза в год в 2025—2026 годах. Об этом стало известно из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и планового периода 2025—2026 годов, передает URA.ru. "Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа", — говорится в проекте. Отмечается, что пенсионные выплаты хотят поднять с 1 января 2024 года на 5,3%, средний размер страховой выплаты будет 22 772 рубля.

С 1 февраля 2025 года пенсии увеличат на 4% и с 1 апреля — еще на 3,8%. В результате средний размер выплаты вырастит до 24 120 рублей. В 2026 году с 1 февраля их проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — станет выше на 2,8%. Размер пенсии вырастит до 25 690 рублей.