Сбер выпустил платёжные стикеры с героями "Союзмультфильма"

Сбербанк выпустил новую версию платёжных стикеров для бесконтактной оплаты — и впервые в нескольких дизайнах. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Помимо лаконичного чёрного стикера, выпущена ограниченная серия с героями любимых с детства мультфильмов — Винни Пухом, попугаем Кешей и Карлсоном. Владельцам пакетов услуг СберПервый и СберПремьер будут предложены уникальные стикеры с градиентом — как и при выпуске СберКарты.