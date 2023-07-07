На севере Коми приземлились два стратегических ракетоносца Ту-160

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, сообщили в Минобороны России.

"В ходе летно-тактического учения дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, в Республике Коми", - сказали в ведомстве.

Экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования, попутно выполнив две дозаправки в воздухе от Ил-78.

За время выполнения полетного задания Ту-160 преодолели около 9 тысяч километров, продолжительность полета составила более 12 часов.

В министерстве добавили, что в учениях были задействованы более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Учения проходят под руководством Героя России командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Как рассказал Кобылаш, несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. В учении, начавшемся 4 июля, участвуют авиационные полки Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации.