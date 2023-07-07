На севере Коми приземлились два стратегических ракетоносца Ту-160
- 14:30 7 июля
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- Служба новостей
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, сообщили в Минобороны России.
"В ходе летно-тактического учения дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, в Республике Коми", - сказали в ведомстве.
Экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования, попутно выполнив две дозаправки в воздухе от Ил-78.
За время выполнения полетного задания Ту-160 преодолели около 9 тысяч километров, продолжительность полета составила более 12 часов.
В министерстве добавили, что в учениях были задействованы более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Учения проходят под руководством Героя России командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Как рассказал Кобылаш, несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. В учении, начавшемся 4 июля, участвуют авиационные полки Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации.
"В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 - на аэродроме Советский в Республике Коми", - добавил он.
В ходе выполнения поставленных задач летный состав отработал полеты на боевое применение авиационных средств поражения по заданным учебным целям в условиях противодействия ПВО условного противника, а также полеты на поисково-спасательные работы в арктическом районе, передает РИА "Новости".
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