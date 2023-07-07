В Сыктывкаре нашли зараженные вирусами томаты
- 14:00 7 июля
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- Служба новостей
В столице Коми проверили склады и торговые залы рознично-оптовой базы. Эксперты искали подкарантинные объекты и обнаружили томаты, зараженные быстро распространяющимися вирусами. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
Во время обследования особое внимание уделялось овощам, фруктам, ягодам и зелени с признаками заражения.
Они впервые были выявлены на территории Республики Коми.
Вирусы мозаики пепино и морщинистости плодов томата являются одними из наиболее опасных заболеваний томатов и могут привести к существенной потере урожая и нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Источником заражения могут служить семена, рассада, свежие плоды томатов, а в условиях теплицы – вирусы могут передаваться через корни растений посредством питательных растворов, а также через одежду, руки рабочих и инструменты.
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