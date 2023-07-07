В Сыктывкаре нашли зараженные вирусами томаты

В столице Коми проверили склады и торговые залы рознично-оптовой базы. Эксперты искали подкарантинные объекты и обнаружили томаты, зараженные быстро распространяющимися вирусами. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Во время обследования особое внимание уделялось овощам, фруктам, ягодам и зелени с признаками заражения.