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В Сыктывкаре нашли зараженные вирусами томаты

В Сыктывкаре нашли зараженные вирусами томаты

В столице Коми проверили склады и торговые залы рознично-оптовой базы. Эксперты искали подкарантинные объекты и обнаружили томаты, зараженные быстро распространяющимися вирусами. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Во время обследования особое внимание уделялось овощам, фруктам, ягодам и зелени с признаками заражения.

Они впервые были выявлены на территории Республики Коми.

Вирусы мозаики пепино и морщинистости плодов томата являются одними из наиболее опасных заболеваний томатов и могут привести к существенной потере урожая и нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.

Источником заражения могут служить семена, рассада, свежие плоды томатов, а в условиях теплицы – вирусы могут передаваться через корни растений посредством питательных растворов, а также через одежду, руки рабочих и инструменты.

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