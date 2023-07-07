Как быстро подтянуть мышцы рук дома: 5 простых упражнений от тренера
- 13:30 7 июля
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- Служба новостей
Лето уже наступило и все переоделись в майки, футболки и платья с коротким руквом, но многие внезапно обнаружили, что бицепс и трицепс за зиму стали совсем не те. Эта проблема решаема. Причем самостоятельно, у себя дома, а не только в фитнес-клубе. Главное — знать как, пишет портал Super.ru.
Появление так называемых крыльев в области предплечий говорит о том, что мышца, поддерживающая эту часть руки, трицепс, стала слабой. Практически в любом возрасте это реально скорректировать. Слагаемые успеха: упражнения на данную зону, коррекция питания и увеличение общей физической нагрузки. Необходимо делать упражнения на трицепс и бицепс, поскольку эти мышцы расположены рядом и активно взаимодействуют друг с другом. Вы это поймете в процессе тренировки: при работе с трицепсом будет чувствоваться бицепс и наоборот.
5 упражнений, которые направлены на укрепление этих мышц:
- сгибание рук в локтях, выпрямление их над головой;
- сгибание рук, прижатие к грудной клетке, опускание вниз;
- упражнение с поднятием над головой гантели двумя руками с последующим сгибанием локтей, уводом гантели за голову;
- разведение рук с гантелями в стороны, совершение круговых движений;
- отжимания с узким поставом верхних конечностей.
Эксперт рекомендует выполнять эти упражнения в быстром темпе и выбирать гантели небольшой массы.
"Такие нагрузки сушат, укрепляют мышцы, подтягивают излишки мягкий тканей", — объясняет тренер и настоятельно советует дополнить тренировки плаванием и бегом.
Питание
Не спортом единым. Для того чтобы подтянуть мышцы рук, нужно также скорректировать рацион питания: исключить или свести до минимума употребление мучного, жареного, слишком жирного и сладкого. Да и авокадо нужно употреблять дозированно: традиционно диетологи рекомендуют съедать не более половинки этого фрукта, поскольку он содержит большое количество масел.
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