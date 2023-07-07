Как быстро подтянуть мышцы рук дома: 5 простых упражнений от тренера

Лето уже наступило и все переоделись в майки, футболки и платья с коротким руквом, но многие внезапно обнаружили, что бицепс и трицепс за зиму стали совсем не те. Эта проблема решаема. Причем самостоятельно, у себя дома, а не только в фитнес-клубе. Главное — знать как, пишет портал Super.ru.

Появление так называемых крыльев в области предплечий говорит о том, что мышца, поддерживающая эту часть руки, трицепс, стала слабой. Практически в любом возрасте это реально скорректировать. Слагаемые успеха: упражнения на данную зону, коррекция питания и увеличение общей физической нагрузки. Необходимо делать упражнения на трицепс и бицепс, поскольку эти мышцы расположены рядом и активно взаимодействуют друг с другом. Вы это поймете в процессе тренировки: при работе с трицепсом будет чувствоваться бицепс и наоборот.

5 упражнений, которые направлены на укрепление этих мышц:

сгибание рук в локтях, выпрямление их над головой;

сгибание рук, прижатие к грудной клетке, опускание вниз;

упражнение с поднятием над головой гантели двумя руками с последующим сгибанием локтей, уводом гантели за голову;

разведение рук с гантелями в стороны, совершение круговых движений;

отжимания с узким поставом верхних конечностей.

Эксперт рекомендует выполнять эти упражнения в быстром темпе и выбирать гантели небольшой массы.