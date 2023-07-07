"Народный контроль": сыктывкарцы жалуются на склады мусора и веток в городе

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивают разбросанные ветки деревьев, а кто-то жалуется на несанкционированные свалки и склады мусора. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.

Про ветки:

"Смотрите, что сделали в "Орбите "на Малышева, 4. Рабочие скидывали строительный мусор прямо с крыши на деревья. Когда я разговаривала с наемным рабочим, он сказал, что пришла какая-то женщина с управляющей компании и сказала быстренько срубить деревья. Жильцы дома, вы чего все молчите? У вас есть хоть какая-то любовь и уважение к своему городу?"

Ответ мэрии: