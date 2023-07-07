"Народный контроль": сыктывкарцы жалуются на склады мусора и веток в городе
- 18:47 7 июля
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- Екатерина Барандова
В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивают разбросанные ветки деревьев, а кто-то жалуется на несанкционированные свалки и склады мусора. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.
Про ветки:
"Смотрите, что сделали в "Орбите "на Малышева, 4. Рабочие скидывали строительный мусор прямо с крыши на деревья. Когда я разговаривала с наемным рабочим, он сказал, что пришла какая-то женщина с управляющей компании и сказала быстренько срубить деревья. Жильцы дома, вы чего все молчите? У вас есть хоть какая-то любовь и уважение к своему городу?"
Ответ мэрии:
“Понимаем ваше волнение. В первую очередь, всю необходимую информацию о работах можно уточнить у вашей управляющей компании по телефону +7 8212 32-25-83. Со своей стороны, подключим наших специалистов управления ЖКХ. Они постараются прояснить ситуацию, свяжутся с обслуживающей организацией, при необходимости выедут на место. Это займет некоторое время, поэтому вернемся с комментарием в течение недели”.
Про мусор:
"Коммунистическая 53, 4 подъезд. Такую свалку наблюдаю каждую пятницу до понедельника. Мусор складируют на крыльце жилого помещения работники учреждения, расположенного в левой двери".
Ответ мэрии:
”Коллеги из администрации Сыктывкара провели работу с представителями аптеки о недопустимости подобных действий. Мусор убрали”.
Про свалку:
"Вот такое безобразие между Пушкина, 137 и 132, рядом находится пожарная часть. Убрать почему-то не могут уже два года".
Ответ мэрии:
“По Вашему сигналу специалисты обследовали контейнерную площадку в районе дома №137 по улице Пушкина, установили, что складирование — не является твердыми коммунальными отходами. Несанкционированная свалка будет убрана за счет бюджета до конца 2023 года”.
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