Глоба: удача свалится на Козерогов, а Весы будут бороться за свое счастье

Седьмого июля люди будут много суетиться, эмоции возьмут верх. Раздражение может вызвать любая мелочь. День, вероятно, окажется довольно конфликтным. Но хорошее в нем тоже будет. Пятница благоприятна для активной работы, смены имиджа, физического труда. Кому день принесет приятные сюрпризы, рассказала Тамара Глоба, передает портал wordyou.ru.



Овен



В жизни Овнов ожидаются изменения, причем положительные. Перемены коснутся дома и семьи. А вот отношения со старшими людьми, коллегами и начальством будут натянутыми. Настроение Овнам подпортит конфликт с любимым человеком. Выбирайте слова, постарайтесь не обижать вторую половинку.



Телец



Тельцы в пятницу будут светиться и даже заряжать других своим оптимизмом. Приподнятое настроение не испортят даже мелкие неурядицы. На Тельцов будут обращать внимание. 7 июля можете рассчитывать на помощь близких. Даже коллеги окажутся столь любезны и поставят ваши интересы выше своих. Не исключены новые приятные знакомства.



Близнецы



Близнецам пришла пора разобраться со своим бюджетом. И именно в пятницу будет особенно важно верно распределить финансы. Не гонитесь за крупной рыбой, она сама приплывет к вам в руки. Произойдет это не сразу, нужно немного потерпеть. Звезды строго предупреждают: тратить деньги 7 июля следует очень осторожно.



Рак



В отношениях с родителями могут возникнуть трудности. Непросто взаимодействовать будет также с коллегами и близкими друзьями. Пусть Раки этого и не ожидают, но поддержка придет со стороны. Помочь и посочувствовать могут приятели. А еще, возможно, это повод восстановить общение со старыми друзьями. Они как раз смогут поднять Ракам настроение.



Лев



О планах и идеях 7 июля лучше молчать. Вас могут обсуждать за спиной. Задуманное осуществится, если поддержку Львы будут искать у тех, в ком уверены на все сто. На помощь в этот день придут родственники и лучшие друзья. Они вас выручат финансово и будут готовы при необходимости выслушать, поговорить по душам. Не бойтесь просить об этом. А еще родные люди обязательно оценят ваши идеи.



Дева



Девам нельзя упускать хорошие возможности. А еще звезды советуют сразу решать возникающие проблемы и неурядицы, а не закрывать на них глаза. В пятницу вам нужно быть особенно внимательными. Распишите свой день по часам, ведь на помощь окружающих рассчитывать не приходится. От того, как вы все распланируете, зависят ваши дальнейшие дела. Успех не заставит себя ждать, а надежды оправдаются, если Девы не допустят ошибок.



Весы



В пятницу Весам буквально придется бороться за свое счастье. Перед вами возникнут серьезные препятствия. Неудачи могут поджидать и на работе. Однако расстраиваться не нужно, проявите упорство. Решить проблемы Весам помогут родственники и влиятельные люди. Главное, не стесняйтесь просить о помощи.



Скорпион



Интуиция в пятницу подскажет, как вам действовать. Задумки Скорпионов осуществятся в лучшем виде. Но не пускайте все на самотек, важно подстраховаться. Общение с влиятельными партнерами, людьми издалека и дальними родственниками принесет вам выгоду.



Стрелец



С одной стороны Стрельцов ожидают успехи, с другой - неудачи, которые будут следовать по пятам. Остерегаться следует конфликтов с законом. День в целом обещает быть непредсказуемым. Стрельцам даже могут завидовать, в том числе ваши друзья. На этой почве отношения с ними, скорее всего, испортятся. Если идете на риск, то делайте это с умом. Иначе можно больше потерять, чем заработать.



Козерог

На пути Козерогов будут возникать ловушки. На работе вы можете столкнуться с соперничеством, в семье не исключены конфликты. Постарайтесь избежать этого, иначе отношения с близкими могут серьезно пострадать. Сейчас Козерогам лучше действовать осторожно, тогда удачные шансы сами придут вам в руки.