Такое бывает раз в год: 7 июля станет днем исполнения желаний и мистической удачи

7 июля — интересная и мистическая дата. Ее еще называют счастливым днем трех семерок. В этот день могут сбываться желания, которые вы загадаете, но нужно соблюдать определенные правила, рассказали в эфире "Вечерней Москвы".

Это очень мощный в энергетическом плане день, который буквально прокладывают дорогу к счастью. Мы окажемся во власти сразу трех семерок. Ведь если сложить числа года 2023 (2 + 0 + 2 + 3), в сумме они тоже дадут семерку. В этот день нужно мыслить позитивно и обязательно обращать внимание на знаки судьбы.

Если у вас есть заветное желание, то смело загадывайте его в этот день. Велика вероятность, что оно сбудется. А еще лучше сделать это, когда на часах будет 07:07 утром или вечером. Думайте о желании так, будто оно уже осуществилось.