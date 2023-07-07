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Такое бывает раз в год: 7 июля станет днем исполнения желаний и мистической удачи

Такое бывает раз в год: 7 июля станет днем исполнения желаний и мистической удачи

7 июля — интересная и мистическая дата. Ее еще называют счастливым днем трех семерок. В этот день могут сбываться желания, которые вы загадаете, но нужно соблюдать определенные правила, рассказали в эфире "Вечерней Москвы". 

Это очень мощный в энергетическом плане день, который буквально прокладывают дорогу к счастью. Мы окажемся во власти сразу трех семерок. Ведь если сложить числа года 2023 (2 + 0 + 2 + 3), в сумме они тоже дадут семерку. В этот день нужно мыслить позитивно и обязательно обращать внимание на знаки судьбы. 

Если у вас есть заветное желание, то смело загадывайте его в этот день. Велика вероятность, что оно сбудется. А еще лучше сделать это, когда на часах будет 07:07 утром или вечером. Думайте о желании так, будто оно уже осуществилось. 

"В течение этой минуты размышляйте о том, что вы хотите притянуть в свою жизнь, а также пожелайте себе и другим счастья и благополучия".

7 июля рекомендуют провести в спокойной обстановке и лучше наедине с собой. В этот день нельзя:

  • проводить финансовые операции;
  • критиковать окружающих;
  • проводить время в больших шумных компаниях;
  • конфликтовать и выяснять отношения;
  • заниматься тяжелым физическим трудом.

А еще в сумме три семерки дают число 21. В нумерологии это энергия мира и миротворца, а также энергия больших свершений. 

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