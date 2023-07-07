В Коми мужчина доказал в суде, что работал в студотряде, и добился перерасчета пенсии

Житель Княжпогостского района добился перерасчета пенсии, докозав, что работал в студенческом отряде более 40 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.



По информации ведомства, в октябре 2022 года в ОПФР по Республике Коми обратился пенсионер с заявлением о перерасчете пенсии по старости. Мужчина предоставил архивную справку, датированную 1976 годом, о том, что он работал в студенческом отряде. Однако пенсионный фонд отказал мужчине, посчитав документ недостаточным основанием.



Настойчивый пенсионер не сдался и обратился в суд. Истец предоставил приказы 47-летней давности о приеме на работу, а также лицевые счета по заработной плате. Кроме того, на суде в защиту мужчины выступили свидетели, работающие вместе с ним в студенческие годы.



Княжпогостский районный суд Республики Коми удовлетворил требования истца и возложил на отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми обязательство включить в трудовой стаж пенсионера работу в студотряде с последующим перерасчетом пенсии.