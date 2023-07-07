Завершено расследование уголовного дела о растрате средств АО "Коми тепловая компания"

В Коми завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей АО "Коми тепловая компания", АО "Коми коммунальные технологии". Перед судом предстанут пять обвиняемых. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального Следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, за полгода, с сентября 2021 по апрель 2022, фигуранты путем преступной схемы незаконно растратили 163 миллиона рублей из бюджета АО "Коми тепловая компания". Между организациями действовали договоры на поставку нефтепродуктов. При этом закуп товара производили по цене, значительно выше рыночной. Полученную разницу переводили на счета АО "Бункерная компания".