Завершено расследование уголовного дела о растрате средств АО "Коми тепловая компания"
- 08:00 7 июля
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- Татьяна Зубова
В Коми завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей АО "Коми тепловая компания", АО "Коми коммунальные технологии". Перед судом предстанут пять обвиняемых. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального Следственного комитета.
Как пояснили в ведомстве, за полгода, с сентября 2021 по апрель 2022, фигуранты путем преступной схемы незаконно растратили 163 миллиона рублей из бюджета АО "Коми тепловая компания". Между организациями действовали договоры на поставку нефтепродуктов. При этом закуп товара производили по цене, значительно выше рыночной. Полученную разницу переводили на счета АО "Бункерная компания".
За оказанные услуги председатель Совета директоров АО "Коми тепловая компания", а в последующем генеральный директор АО "Коми коммунальные технологии" в качестве вознаграждения получил 2, 1 миллионов рублей.
В апреле 2022 года обвиняемых задержали.
Фигурантов, в зависимости от роли каждого в преступной схеме, подозревают в организации и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. (ст. 160 УК РФ). Руководителю АО "Коми коммунальные технологии" также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
На сегодняшний день следователи собрали доказательную базу и направили дело прокурору, который вынесет обвинительного заключение. После дело рассмотрят в суде.
Напомним, ранее уголовное дело завели на одного из руководителей ресурсоснабжающей организации. Ему инкриминируют коммерческий подкуп. Следствие считает, что подозреваемый обеспечил гарантированное заключение договора подряда одной из коммерческих организаций региона, за что потребовал чуть меньше четырех миллионов рублей.
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