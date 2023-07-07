Выпавший из окна ребенок в Инте находится в тяжелом состоянии

Состояние ребенка, выпавшего из окна в Инте, врачи оценивают как тяжелое, сообщает Комиинформ со ссылкой на региональный Минздрав. Малыш находится в Республиканской детской клинической больнице. Его госпитализировали с привлечением санитарной авиации.

Напомним, в понедельник, третьего июля, из окна многоквартирного дома в Инте выпал двухлетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе МВД, отец оставил спящего малыша одного в комнате. Когда мужчина вернулся проверить сына, понял, что ребенка нигде нет, а на окне отсутствует москитная сетка. Скорую ребенку вызвали соседи.