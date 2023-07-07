Выпавший из окна ребенок в Инте находится в тяжелом состоянии
- 07:40 7 июля
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- Татьяна Зубова
Состояние ребенка, выпавшего из окна в Инте, врачи оценивают как тяжелое, сообщает Комиинформ со ссылкой на региональный Минздрав. Малыш находится в Республиканской детской клинической больнице. Его госпитализировали с привлечением санитарной авиации.
Напомним, в понедельник, третьего июля, из окна многоквартирного дома в Инте выпал двухлетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе МВД, отец оставил спящего малыша одного в комнате. Когда мужчина вернулся проверить сына, понял, что ребенка нигде нет, а на окне отсутствует москитная сетка. Скорую ребенку вызвали соседи.
Напомним, ранее в Коми погибла девочка 2016 года рождения, выпавшая с девятого этажа. Она находилась в квартире с 8-летним братом. Играя на подоконнике, девочка облокотилась на москитную сетку, не удержалась и выпала из окна.
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