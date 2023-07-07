В магазинах Коми нашли семена несуществующих овощей и зелени

В магазинах Коми нашли семена несуществующих сортов овощей и зелени, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Как следует из официального релиза, за первую половину 2023 года управление провело 44 выездных обследования. Под проверку попали торговые точки, реализующие продажу семян сельскохозяйственных растений. Исследовав около 6,5 тысяч партий семян, специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений.

Среди прочих, проверяющие обнаружили пачки семян, на которых указаны несуществующие сорта зелени и овощей - базилика, баклажана, гороха, кабачка, белокачанной и листовой каупсты, моркови, огурца, петрушки, редиса, салата, свеклы, томата, а также тыквы и фасоли. Что является прямым нарушением федерального закона 17.12.1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве", согласно которому к продаже допускаются только семена сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений.

Кроме того, упаковки некоторых семян содержали неполную информацию о товаре, что также не соответствует порядку реализации и транспортировки партий семян, принятому Минсельхозом России.