Житель Коми, чтобы получить права, пытался дать взятку

В Троицко-Печорском районе на скамью подсудимых отправится местный житель, который пытался "купить" права, сообщила прокуратура Коми. Как следует из материалов дела, обвиняемый в течение года, с мая 2022 по апрель 2023, пять раз провалил практический экзамен на права. После очередной неудачной попытки мужчина оставил надежду сдать честным путем и решил договориться с сотрудниками ГИБДД с помощью взятки. Он пришел в кабинет госавтоинспекторов и предложил 30 тысяч рублей за оказание содействия в получении водительского удостоверения, не подозревая, что в этот момент его действия фиксировали оперативники.

Мужчину немедленно задержали и отправили под домашний арест. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Следователи направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения.