Александр Ведяхин: Сбер скоро представит новую версию нейросети Kandinsky

Сбер активно развивает свою генеративную нейросеть Kandinsky и в самое ближайшее время выпустит её новую версию. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Мы активно развиваем нашу модель и в самое ближайшее время выпустим новую версию нейросети Kandinsky . Она откроет перед пользователями ещё больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации. При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности".

Напомним, что нейросеть Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав 1 миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. А за три месяца с её помощью было создано более 70 миллионов изображений.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.