За полгода Сбер реструктурировал 29 миллиардов рублей розничных кредитов

За первые 6 месяцев 2023 года Сбер реструктурировал 66 тысяч кредитов на сумму 29 миллиардов рублей. Об этом заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: