За полгода Сбер реструктурировал 29 миллиардов рублей розничных кредитов
- 12:30 6 июля
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За первые 6 месяцев 2023 года Сбер реструктурировал 66 тысяч кредитов на сумму 29 миллиардов рублей. Об этом заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Без учёта государственной программы кредитных каникул для военнослужащих за 6 месяцев этого года мы реструктурировали 66 тысяч кредитов на сумму 29 миллиардов рублей. Это сопоставимо с аналогичными показателями прошлого года. Кроме того, параллельно с программой реструктуризации Сбер первым на рынке стал проводить сделки комплексного урегулирования задолженности, когда мы помогаем клиентам с урегулированием их задолженности и в других банках. В общей сложности Сбером заключено уже 1200 таких сделок".
Сбер — один из активных участников создания «Стандарта защиты прав и интересов заёмщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключённым в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». Документ был выпущен Банком России в апреле 2023 года.
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