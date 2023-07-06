В Коми из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

3 июля в полицию Инты поступило сообщение о ЧП в многоквартирном доме: из окна выпал двухлетний малыш. Об этом сообщили в правоохранительных органах, где сейчас начали проверку по факту происшествия.

Об инциденте сообщила медсестра центральной городской больницы. Ребенок 2021 года рождения был доставлен туда в реанимацию. Предварительно в момент трагедии мальчик находился дома с отцом. Мужчина уложил малыша спать и пошел на кухню, а когда вернулся, ребенка уже нигде не было. У окна папа с ужасом обнаружил, что на нем нет москитной сетки, и все понял.