Не дадут права: уклонисты не смогут сдавать экзамены на водителя

"Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия",— сказал господин Черников на пресс-конференции.

Глава ГИБДД также отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле. «Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть»,— добавил он. 11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, станет удовлетворенная жалоба автомобилиста, которой доказал, что не обязан исполнять требование о явке.