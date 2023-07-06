Пенсия удвоится: россиянам объявили о новом решении в июле 2023 года

Российским пенсионерам рассказали о начислении двойной пенсии уже с июля. Получить сразу две пенсионные выплаты можно будет за счет недавних изменений в законодательстве. И многим для этого не придется подавать заявление. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, по закону рассчитывать на получение сразу двух пенсий в течение месяца могут несколько категорий граждан. В первую очередь к таковым всегда относились ветераны Великой Отечественной войны, бывшие жители Ленинграда и Севастополя во время их блокады и осады, а также бывшие космонавты.