Глоба о первой половине июля: Тельцов ждет испытание, а Раки станут любимчиками фортуны

Первая половина июля станет переломной для представителей многих знаков зодиака. Впрочем, это вовсе не означает, что все будет плохо. Напротив — у кого-то появятся новые источники дохода и даже шанс подняться по карьерной лестнице, сообщает портал "7 дней.ru".



В июле стоит научиться планировать каждый день. Именно в этом месяце будет время, чтобы проявить себя и свои лучшие качества. Эту возможность можно упустить навсегда, если не воспользоваться ей сейчас.



А первая половина июля как нельзя лучше подойдет для новых проектов. Но не ждите у моря погоды, будьте инициативными. Овен

Дел в начале июля у Овнов будет предостаточно. Задачи хоть и небольшие и решатся довольно быстро, но помешать представителям стихии огня может их раздражительность. От Овнов постоянно будут что-то требовать. После 10 июля страсти поутихнут, и вы наконец-то выдохните. Если выдержите это непростое время, Вселенная обязательно вас наградит. Готовьтесь принимать подарки.

Телец

Первая половина июля окажется не самым лучшим периодом для Тельцов. Крылья вы расправите во второй части месяца. Пока же придется решать проблемы и преодолевать трудности. Если справитесь достойно, ждите заслуженную награду. Осторожность следует соблюдать с коллегами на работе. Они не должны узнать ваши секреты. А еще уделите внимание своему здоровью. Постоянная апатия и плохое настроение должны вас насторожить.

Близнецы

Первая половина июля испытает на прочность и Близнецов. Вы будете ощущать конкуренцию. Представителям воздушной стихии будет казаться, что их должность пытаются занять. Отгоните от себя подобные мысли и займитесь своими проектами. Причин для беспокойства нет, очень скоро все наладится.

Рак

Раки станут настоящими любимчиками Вселенной в этом месяце. Любое дело, за которое вы возьметесь, быстро начнет приносить прибыль. А еще одиноким представителям водной стихии посчастливиться встретить человека, с которым будет комфортно и приятно проводить время. Не факт, что это ваша судьба, но яркий летний роман Ракам обеспечен. Скорее всего, эти отношения запомнятся вам надолго.

Лев

Львам нужно расставить приоритеты в этом месяце. Успевать все и везде не получится. А потому придется выбирать: семья или работа. Знайте, ваше решение определит судьбу на ближайшие несколько месяцев.

После 11 июля представителей стихии огня ждет удивительный период. Все будет складываться как нельзя лучше: окружающие окажутся невероятно добры и отзывчивы, родные начнут понимать Львов. А у вас самих появятся силы, которые позволят свернуть горы.

Дева

Девы много работали и теперь жаждут получить награду за достигнутые результаты. Представители стихии земли попросят начальство о прибавке или даже повышении. Близкие тоже в этот период попадут под горячую руку Дев. Вы будете требовать к себе лучшего отношения и «возврата добрых дел».

Большую часть своих обязанностей Девы переложат на домашних. Без конфликтов, к сожалению, не обойдется. Самыми неблагоприятными днями будут 11 и 12 июля. Воздержитесь от резких высказываний, как бы тяжело вам не пришлось.

Весы

Для Весов июля точно не пройдет спокойно. В первой половине месяца вам нужно разобраться с накопившимися делами, которые давно ждали своего часа. И до 11 июля представители стихии воздуха легко со всем справятся. Проблемы начнутся с 12 числа. Общаться с родственниками и коллегами будет сложнее. Физическое и психическое состояние в этот период тоже окажется на грани.

Скорпион

Июль – неплохой месяц для Скорпионов. Вопросы и проблемы решатся сами собой. Окружающие вас люди будут пытаться добиться вашей благосклонности. Скорпионы наконец-то могут позволить себе расслабиться и отпустить ситуацию.

Стрелец

В первой половине июля у Стрельцов могут возникнуть проблемы с партнером. В ваших отношениях появится ревность, причем беспричинная. Вы по-разному будете смотреть на одни и те же вещи. Продлится это до самой середины месяца.

В остальном первые две недели пройдут спокойно. Стрельцам нужно научиться распределять время. Если сумеете это сделать, найдете новые источники дохода.

Козерог

Козероги просто мечтают об отпуске. Ведь предыдущие месяцы выдались весьма насыщенными. Отдых рекомендуется запланировать на вторую половину июля. А пока вам остается сделать последний рывок. И речь в данном случае не только о работе. Настало время навести порядок в личной жизни. Если есть проблемы с друзьями, решить их нужно тоже сейчас. Расставьте все точки над i.

Водолей

До середины июля жизнь, кажется, будет испытывать Водолеев на прочность. На вас обрушатся проблемы. А поддержки от окружающих можно не ждать, люди перестанут понимать Водолеев.

Не все гладко будет и в семье, не исключены конфликты. Покупать машину или недвижимость до 15 июля звезды не рекомендуют.

Что касается здоровья, обратите внимание на пищеварительную систему, она сейчас в зоне риска.

Рыбы

Всю первую половину месяца Рыб будет переполнять энергия. Пустите свои силы на то, чтобы разобраться с домашними делами. Работа подождет. А еще Рыбам пора заняться своим телом и заглянуть в фитнес-зал.