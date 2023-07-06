Проблем в банковском секторе РФ не будет, он адаптируется к ситуации - Греф

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что никаких проблем в банковском секторе России не будет, поскольку он всегда подстраивается под текущую экономическую ситуацию.

"Если что-то получается хорошо, то мы говорим: "Ну завтра точно будут проблемы". Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам. Центральный банк сделал свою работу хорошо в предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме ", - сказал Греф на финансовом конгрессе Банка России.

Он также отметил, что банковский сектор России, в отличие от многих других секторов экономики значительно более развит, чем западные аналоги.