Росгвардия Коми ищет музыкантов
- 12:00 6 июля
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- Служба новостей
В военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии требуются помощник солиста и солист для прохождения военной службы по контракту, сообщает пресс-служба ведомства.
Требования к кандидатам: наличие музыкального образования по классу духовых инструментов, возраст от 18 до 40 лет, отсутствие судимости.
Условия: стабильная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии, медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска военнослужащему и одному члену семьи, компенсация за поднаем жилого помещения.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-908-717-56-90.
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