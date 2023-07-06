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Росгвардия Коми ищет музыкантов

Росгвардия Коми ищет музыкантовФото Росгвардии Коми

В военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии требуются помощник солиста и солист для прохождения военной службы по контракту, сообщает пресс-служба ведомства.

Требования к кандидатам: наличие музыкального образования по классу духовых инструментов, возраст от 18 до 40 лет, отсутствие судимости.

Условия: стабильная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии, медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска военнослужащему и одному члену семьи, компенсация за поднаем жилого помещения.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-908-717-56-90.

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