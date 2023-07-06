"Коми дорожную компанию" оштрафовали на 155 тысяч рублей после проверки
- 11:15 6 июля
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- Служба новостей
"Коми дорожная компания"
Трудовая инспекция Коми выехала с плановой проверкой "Коми дорожной компании", где трудоустроены 998 человек. По результатам мероприятий оказалось, что нарушений в деятельности организации набралось на 155 тысяч рублей. Об этом сообщили в официальном сообществе ведомства.
На предприятии выявлены нарушения требований трудового законодательства. Люди, которые не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование и медосмотр отстранены от работы.
Юридическое и должностные лица оштрафованы на 155 тысяч рублей. Устранены нарушения на производственных участках Сыктывкар, Ухты и Троицко-Печорского района.
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