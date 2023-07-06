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"Коми дорожную компанию" оштрафовали на 155 тысяч рублей после проверки

"Коми дорожную компанию" оштрафовали на 155 тысяч рублей после проверки"Коми дорожная компания"

Трудовая инспекция Коми выехала с плановой проверкой "Коми дорожной компании", где трудоустроены 998 человек. По результатам мероприятий оказалось, что нарушений в деятельности организации набралось на 155 тысяч рублей. Об этом сообщили в официальном сообществе ведомства.

На предприятии выявлены нарушения требований трудового законодательства. Люди, которые не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование и медосмотр отстранены от работы.

Юридическое и должностные лица оштрафованы на 155 тысяч рублей. Устранены нарушения на производственных участках Сыктывкар, Ухты и Троицко-Печорского района.

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