В Коми остановили попадание нефти в реку на месте ЧП с трубопроводом

В Усинске прошло заседании комиссии по ЧС и при участии начальника Главного управления МЧС по Коми и главы Минприроды региона Екатерины Киселевич.

Мэр Усинска Николай Такаев отметил, что порыв удалось локализовать, на месте разлива оборудованы нефтеловушки, поэтому нефтесодержащая жидкость более не попадает в реку. По результатам аэровизуального обследования, радужная пленка на реке наблюдается меньше. На сегодняшний день установлено четыре рубежа боновых заграждений в районе с первого по чевтертый колвинских мостов общей протяженностью 2140 метров. При этом следы нефтесодержащей жидкости в виде прерывистой радужной пленки наблюдаются только в районе четвертого моста.