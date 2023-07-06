В Коми остановили попадание нефти в реку на месте ЧП с трубопроводом
- 10:30 6 июля
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- Служба новостей
В Усинске прошло заседании комиссии по ЧС и при участии начальника Главного управления МЧС по Коми и главы Минприроды региона Екатерины Киселевич.
Мэр Усинска Николай Такаев отметил, что порыв удалось локализовать, на месте разлива оборудованы нефтеловушки, поэтому нефтесодержащая жидкость более не попадает в реку. По результатам аэровизуального обследования, радужная пленка на реке наблюдается меньше. На сегодняшний день установлено четыре рубежа боновых заграждений в районе с первого по чевтертый колвинских мостов общей протяженностью 2140 метров. При этом следы нефтесодержащей жидкости в виде прерывистой радужной пленки наблюдаются только в районе четвертого моста.
В круглосуточном режиме ведется контроль за проводимыми мероприятиями.
Екатерина Киселевич добавила, что сейчас очень важно усилить работу и по возможности нарастить силы и средства по очистке территории от загрязнений, чтобы обезопасить хрупкую природу Арктики от нанесения сильного урона.
Всего с начала проведения работ по ликвидации аварии собрано около трех кубов нефтесодержащей жидкости. Ведётся мониторинг состояния водоёма и его прибрежных территорий. Ход работ находится на личном контроле главы Коми.
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