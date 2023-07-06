В Коми в краткосрочный план капремонта включены 612 многоквартирных домов

В Коми в 2024-2026 году капитальный ремонт планируют сделать в 612 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Как пояснили в министерстве, правительство республики утвердило трехлетний краткосрочный план программы капремонта, куда включили 612 жилых домов региона.

Основная часть работ - ремонт крыш. За три года предстоит привести в порядок кровлю в 415 домах. Также в 71 доме заменят лифты с итекшим сроком эксплуатации - всего 204 лифта.