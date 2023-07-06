В Коми в краткосрочный план капремонта включены 612 многоквартирных домов
- 07:40 6 июля
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В Коми в 2024-2026 году капитальный ремонт планируют сделать в 612 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.
Как пояснили в министерстве, правительство республики утвердило трехлетний краткосрочный план программы капремонта, куда включили 612 жилых домов региона.
Основная часть работ - ремонт крыш. За три года предстоит привести в порядок кровлю в 415 домах. Также в 71 доме заменят лифты с итекшим сроком эксплуатации - всего 204 лифта.
Ремонт внутренних инженерных систем электро, водо теплоснабжения и водоотведения произведут в 104 домах. Кроме этого, планируется отремонтировать 27 фасадов зданий и 28 фундаментов.
Отметим, всего на ремонтные работы помещений планируется потратить около семи с половиной миллиардов рублей, 6,7 миллиардов рублей из этой суммы - взносы собственников помещений, еще 700 миллионов рублей выделят из регионального бюджета.
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