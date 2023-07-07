В Коми замдиректора ресурсоснабжающей организации обвиняют в подкупе

В Коми на скамью подсудимых отправится заместитель директора ресурсоснабжающей организации. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального Следственного комитета.



Как следует из материалов дела, в 2022 году обвиняемый выполнял функции председателя закупочной комиссии. Воспользовавшись служебным положением, мужчина гарантировал одной из коммерческих организаций заключение договора подряда. За свои услуги он получил "вознаграждение" 3990000 рублей.



На основании собранных материалов Следственный комитет РФ по Республике Коми возбудил уголовное дело. В настоящий момент фигуранту предъявили обвинение. Он признал вину и сейчас находится под домашним арестом. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.



Напомним, ранее в Сыктывкаре задержали экс-руководителя "Мой бизнес Коми". Его подозревают в незаконном присвоении девяти миллионов рублей.