В Коми имущество экс-министра внутренних дел обратили в доход государства

Имущество бывшего министра МВД Коми обратили в доход государства. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального УФССП.



Как поясняется в официальном релизе, в столице Коми завершили исполнительное производство об обращении в доход государства имущества экс-министра внутренних дел Коми. Речь идет, в том числе о половине доли в праве собственности на земельный участок около 700 квадратных метров и жилое помещение площадью 154 квадратных метров



Согласно материалам следствия, имущество в Сыктывкаре чиновник приобрел на средства, полученные незаконным путем, а недвижимость зарегистрировал на подставного покупателя. Судебный пристав передала недвижимость в распоряжение госоргана для дальнейшей продажи арестованного и конфискованного имущества.