В Коми имущество экс-министра внутренних дел обратили в доход государства
- 06:30 6 июля
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Имущество бывшего министра МВД Коми обратили в доход государства. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального УФССП.
Как поясняется в официальном релизе, в столице Коми завершили исполнительное производство об обращении в доход государства имущества экс-министра внутренних дел Коми. Речь идет, в том числе о половине доли в праве собственности на земельный участок около 700 квадратных метров и жилое помещение площадью 154 квадратных метров
Согласно материалам следствия, имущество в Сыктывкаре чиновник приобрел на средства, полученные незаконным путем, а недвижимость зарегистрировал на подставного покупателя. Судебный пристав передала недвижимость в распоряжение госоргана для дальнейшей продажи арестованного и конфискованного имущества.
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