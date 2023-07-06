Тельцов ждут внезапные перемены, а Дев — сюрприз: гороскоп на 6 июля

Овен: Чтобы Овну добиться успеха в этот день, придется забыть о привычных методах работы. Иногда полезно менять направление решения уже обыденных задач. Ведь старые действия не приводят к новым результатам. Отношения с коллегами могут быть довольно напряженными, а вот с начальством как никогда хорошими. Телец: Представителей знака Телец ждёт довольно насыщенный день. Так что астрологи не советуют строить на ближайшие сутки грандиозные планы. Звезды прекрасно справятся с задачей минимум, подкидывая вам различные дела. Вероятно, вас ждут перемены к лучшему! Главное – не бояться их.

Близнецы: Близнецам в этот день очень важно сохранять спокойствие. Суета способна разрушить не только рабочие моменты, но и гармонию в отношениях с домочадцами. Вам ни к чему лишние заботы и проблемы. Делайте всё как всегда, обойдитесь без экспериментов.

Рак: День отлично подходит для обучения. В ближайшие двадцать четыре часа ваш мозг будет лучше обычного воспринимать информацию. Займитесь поиском курсов повышения квалификации. Их прохождение очень поможет вам в карьерном росте.

Лев: Астрологи не советуют Львам развивать высокую скорость в предстоящий день. Это касается не только движения по проезжей части, но и выполнения бытовых и рабочих дел. Слушайте советы друзей, они не желают вам зла. Не стоит обижаться на близких из-за того, что те хотят вас помочь.

Дева: Астрологи говорят, что ближайшие сутки будут полны интересных событий. Возможно, вторая половинка устроит вам настоящий сюрприз. Будьте готовы к тому, что в определенный момент вам придется оторваться от своих дел. Очень важно в этот день доверился правилам игры партнёра.

Весы: Утро представителей знака Весы будет довольно напряженным. Наверняка, вам придется решать проблемы членов семьи. Так что первую половину дня вы проведете в переживаниях. Не давайте волю эмоциям: дышите глубже, скажите себе, что вы в безопасности, и постарайтесь победить раздражение.

Скорпион: День Скорпионов может быть полон конфликтов. Помните, что ссоры отнимают у вас большое количество сил и времени. Так что не стоит ими злоупотреблять. Если чувствуете хотя бы грамм вины, то стоит извиниться. Так будет лучше для всех, забудьте о гордости.

Стрелец: Несмотря на то, что вас почти невозможно ничем испугать, в ближайшие сутки вы можете здорово трухануть. Причины могут быть разными. Однако день все равно получится удачным. Вы поймёте, что на ваше окружение с лёгкостью можно положиться. А уровень взаимопонимания в семье заметно вырастет.

Козерог: Козероги, хватит воспринимать все близко к сердцу. Постарайтесь не переживать из-за пустяков, иначе есть риск не заметить всё то хорошее, что происходит вокруг вас. Старайтесь делать акцент на позитивных тенденциях и держаться за людей, которые сравнимы с солнечными лучами.

Водолей: У Водолеев, наконец, появится шанс встретить людей, по которым представители знака очень скучали. Удастся повидаться со многими, так что к вечеру вы почувствуете удовлетворение ото дня в целом. Однако уделите особое внимание выбору мест для встреч. Они должны быть интересными и запоминающимися.