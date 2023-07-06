Гуру отношений Марк Бартон рассказал, что делать, когда бывшая хочет увести партнера

Психолог, гипнотерапевт и специалист по семейным проблемам в своем телеграм-канале продолжает рассказывать, как улучшить отношения с партнером. В свежем посте Марк Бартон дал несколько рекомендаций, как вести себя, когда на горизонте его бывшая.

В первую очередь — поговорить с избранником, рассказать ему, что вы чувствуете. Кроме того, нужно осознавать, что он выбрал не ее, а вас.