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Гуру отношений Марк Бартон рассказал, что делать, когда бывшая хочет увести партнера

Гуру отношений Марк Бартон рассказал, что делать, когда бывшая хочет увести партнераСкриншот из видео

Психолог, гипнотерапевт и специалист по семейным проблемам в своем телеграм-канале продолжает рассказывать, как улучшить отношения с партнером. В свежем посте Марк Бартон дал несколько рекомендаций, как вести себя, когда на горизонте его бывшая.

В первую очередь — поговорить с избранником, рассказать ему, что вы чувствуете. Кроме того, нужно осознавать, что он выбрал не ее, а вас.

"Это значит, что он ценит вас как женщину и как спутницу жизни, дорожит вашими отношениями, и этого на данный момент достаточно", — четко объяснил Марк.

А в дополнение посоветовал девушкам перевести курс эмоций на себя: не принижать свое достоинство и избавляться от неуверенности в себе. И главное — понять, есть ли у ревности реальные основания. Напоследок коуч намекнул, что если ваш спутник держится за прошлое, то стоит подумать, дело все-таки в его бывшей или в нем самом.

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