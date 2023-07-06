Метеорологи заявили о грядущих переменах: на планете начинается угрожающее явление

Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила о начале климатического явления Эль-Ниньо, пишет портал Super. Это опаснейшее событие — ни что иное как рост температуры поверхностного слоя воды на Экваторе Тихого Океана. Она вырастет сразу на 0,5 градуса. Казалось бы, совсем немного, но этого достаточно для последствий планетарного масштаба. Это повлияет на погоду по всей Земле. Ожидаются экстремальные температуры, наводнения, лесные пожары, нехватка воды, особенно в Южном полушарии, приведут к уничтожению урожая и инфраструктуры и вызовут инфляцию.

Впрочем, ученые спешат успокоить жителей планеты. С 90-процентной вероятностью Эль-Ниньо до конца этого года будет проходить умеренно. Но есть и другие, менее утешающие цифры. Колебания температуры в их более мощном проявлении оцениваются в 56 процентов.