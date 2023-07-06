Букины снова здесь: на российские экраны вернется легендарный ситком "Счастливы вместе"
- 05:00 6 июля
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- Служба новостей
В это сложно поверить, но на российские телеэкраны вернется легендарный ситком “Счастливы вместе”. Спустя десять лет семья из Екатеринбурга соберется вновь в продолжении, которое получило название “Букины”. В списке актеров все в сборе: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
Директор телеканала Тина Канделаки отметила, что зрители уже давно просили о возвращении сериала на ТВ и к ним, наконец, прислушались.
Кстати, один из главных героев, Виктор Логинов, он же Геннадий Букин, уже поделился некоторыми подробностями шоу.
“Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная, в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная, как и наши герои”, — рассказал актер.
А вы ждете возвращения Букиных на экраны?
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