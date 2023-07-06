Все вернется бумерангом: Глоба предрекла одному из знаков награду за труды летом 2023 года

Одна из величайших астрологов современной России — Тамара Глоба — предсказала компенсацию за все труды и добрые дела одному из знаков зодиака. По словам эксперта, его ждет награда уже летом 2023 года.

По итогам первой половины года Тамара Глоба вычислила один знак зодиака, которому, как считает эксперт, стоит ждать награды за все хорошее, что его представители сделали за этот период. Уже с июля и до конца 2023-го они получат милость свыше. Речь идет обо всем известном воздушном знаке — Весах.