Все вернется бумерангом: Глоба предрекла одному из знаков награду за труды летом 2023 года
- 04:00 6 июля
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- Служба новостей
Одна из величайших астрологов современной России — Тамара Глоба — предсказала компенсацию за все труды и добрые дела одному из знаков зодиака. По словам эксперта, его ждет награда уже летом 2023 года.
По итогам первой половины года Тамара Глоба вычислила один знак зодиака, которому, как считает эксперт, стоит ждать награды за все хорошее, что его представители сделали за этот период. Уже с июля и до конца 2023-го они получат милость свыше. Речь идет обо всем известном воздушном знаке — Весах.
Первые полгода эти люди неустанно работали и добивались своих целей лиль своими силами. Если они не лукавили и не пользовались ради своей выгоды другими людьми,их ждет невероятная возможность воспользоваться результатами своих дел.
Дела на работе и дома пойдут в гору, Весы смогут создать себе неплохую финансовую подушку. Вас будут поддерживать и приходить на помощь окружающие. Есть вероятность, что появятся люди из прошлого, которые принесут хорошие новости, способные изменить вашу жизнь.
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