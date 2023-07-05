Жители Сыктывкара смогут прикоснуться к мощам Георгия Победоносца

5 июля стало известно, что в столицу Коми прибудут мощи Георгия Победоносца. Все верующие местные жители и гости Сыктывкара смогут к ним прикоснуться. О привозе мощей стало известно из нового видеообращения губернатора региона Владимира Уйба. 5 июля глава республики рассказал о том, что в Сыктывкар прибудет ковчег с мощами из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Предположительно это случится 31 июля.

Также, Владимир Уйба заявил, что по благословению Патриарха Кирилла принесение мощей началось 6 мая. Продолжаться это событие будет до сентября 2023 года. Помимо этого стало известно, что ковчег с мощами прибудет еще в 100 городов страны. На местах, где появится ковчег, священнослужителе будут проводить молебны о Победе.